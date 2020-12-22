أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22-12-2020

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم الثلاثاء22-12-2020 بالبنوك، حيث بلغ أعلى سعر لشرائه نحو 21.07 جنيه للشراء، واقل سعر للبيع 20.57 جنيه للبيع.

وتستعر بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء 22-12-2020 :

البنك المركزي:21.08 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع.

بنك عودة : 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.

بنك الأهلى اليوناني: 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

بنك جريدي أكريكول: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

المصرف المتحد : 21.03 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع.

أسعار الجنيه الاسترليني تتراجع عالميا بسبب كورونا:

علي المستوي العالمي انخفض الجنيه الإسترلينى واليورو أمس الاثنين، إذ يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن فى الدولار، بعد أن تسببت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا، فى إغلاق أغلب مناطق بريطانيا وعطلت نشاط الشحن الدولى فى ظل ضبابية تُحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

فقد نزل الجنيه الإسترلينى بنحو 2 % مقابل الدولار فى التعاملات الصباحية، قبل أن يرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا طارئا لمناقشة السفر الدولى وتدفق الشحن إلى بريطانيا ومنها.

وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، كان الجنيه الإسترلينى متراجعا 1.85 % إلى 1.3277 دولار.

كما تكبد اليورو خسائر مقابل الدولار، منخفضا 0.74 % إلى 1.2169 دولار، لكنه صعد 1.26 % مقابل الجنيه الإسترلينى إلى 0.9170.

وارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية مناظرة اليوم، مع سعى المستثمرين إلى الأمان النسبى الذى يوفره، وذلك فى الوقت الذى تشدد فيه الكثير من الدول إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.

وتراجع الدولار الأسترالى 1.24 % إلى 75.295 سنت أمريكي.

وارتفع الدولار 0.32 %مقابل الين، وهو ملاذ آمن آخر، إلى 103.62 ين.