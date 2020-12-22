سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-12-2020 بالبنوك

سجل سعر صر اليورو مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم الثلاثاء 22-12-2020 بالبنوك، حيث بلغ أعلى سعر لشرائه نحو 19.12 جنيه للشراء، واقل سعر للبيع 18.75 جنيه للبيع.

وتستعر بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء 22-12-2020 :

البنك المركزي:18.97جنيه للشراءو 19.14جنيه للبيع.

بنك عودة :19.08 جنيه للشراء 19.26 جنيه للبيع.

بنك الأهلى اليوناني19.09 جنيه للشراء و 19.27 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 19.12 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران:19.11 جنيه للشراء و 19.30 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 19.04 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.03 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

بنك جريدي أكريكول: 19.1 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع.