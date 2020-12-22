نبيلة مكرم: تشكيل غرفة عمليات لرصد المصريين العالقين في الكويت والسعودية
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:58 ص
شيماء حسن
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قالت السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين للخارج، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات لإعادة المصريين العالقين في الخارج خاصة بعد قرار الكويت والسعودية بتعليق الطيران لديها لمدة أسبوع.
وأضافت "نبيلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه فور إعلان الكويت والسعودية بقرار غلق المطارات مع احترام سيادة هذه الدول كان لا بُد أن نهتم بالمصريين الذين يريدون العودة إلى الوطن.
وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين للخارج: "تم تفعيل مرة أخرى غرفة عمليات للعالقين ورصد لعدد الحالات التي تريد العودة من أجل التنسيق والترتيب لكيفية عودة هؤلاء العالقين".
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