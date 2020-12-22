التموين: إحدى السلاسل التجارية كانت تبيع بـ 5 ملايين جنيه وبعد كورونا وصلت لـ50 (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات الدولة.





وأشار "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك 18 مشروعًا في 11 محافظة باستمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن هناك شركة إماراتية ضخت ما يقرب نصف مليار دولار في مجموعة من السلاسل التجارية.





وأكد أن قطاع التجارة يشهد طفرة كبيرة، لافتا إلى أنهم طرحوا سلاسل تجارية حكومية لإدارة وتشغيل القطاع الخاص، حيث توفر هذه المشروعات عدد كبير من الوظائف، مشيرا إلى عوائد الاستثمار في مشروعات التجارة هى الأعلى على مستوى القطاعات التجارية، حيث يستوعب قطاع التجارة 6 ملايين شخص.



