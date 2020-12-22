التموين: إحدى السلاسل التجارية كانت تبيع بـ 5 ملايين جنيه وبعد كورونا وصلت لـ50 (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات الدولة. 

وأشار "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك 18 مشروعًا في 11 محافظة باستمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن هناك شركة إماراتية ضخت ما يقرب نصف مليار دولار في مجموعة من السلاسل التجارية.

وأكد أن قطاع التجارة يشهد طفرة كبيرة، لافتا إلى أنهم طرحوا سلاسل تجارية حكومية لإدارة وتشغيل القطاع الخاص، حيث توفر هذه المشروعات عدد كبير من الوظائف، مشيرا إلى عوائد الاستثمار في مشروعات التجارة هى الأعلى على مستوى القطاعات التجارية، حيث يستوعب قطاع التجارة 6 ملايين شخص.

وأضاف أن أحد السلاسل التجارية كانت تبيع بنحو 5 ملايين جنيه شهريا قبل جائحة كورونا، وبعد الجائحة قفزت مبيعاتها إلى 60 مليون جنيه، لافتا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية يتنامى في مصر بشكل كبير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلاسل تجارية بوابة الفجر الفجر التموين

أخبار تهمك

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 21 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

‬"4 بكل محافظة".. "التموين" تكشف عن خطتها لنشر السلاسل التجارية في مصر

شركة سعودية تبحث مع وزارة التموين تعزيز استثماراتها في مصر

"التموين" تستعد لطرح 10 فرص استثمارية بالتجارة الداخلية بقيمة 40 مليار جنيه

"التموين" تكشف عن تفاصيل إنشاء أول منطقة لوجيستية في الصعيد

"تنمية التجارة": مشروعات ومناطق لوجستية قيد التنفيذ بـ8 محافظات باستثمارات 30 مليار جنيه

"مساعد التموين" ومحافظ جنوب سيناء يبحثان انشاء مناطق لوجستيةبالمحافظة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

07:26 ص

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز