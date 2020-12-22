عادل حمودة: 2021 عام حصار تركيا وعقاب لـ"أردوغان"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن مصر كان لها دورًا كبيرًا في تحجيم تركيا خاصة في الأزمة الليبية الأخيرة وذلك عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خط سرت- الجفرة بالخط الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هذا العام شهد تراجع كبير لدور تركيا ويتوقع أن يكون هناك تراجع أكبر في 2021.

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر إلى أن العام المقبل هو عام حصار تركيا وعقاب الرئيس التركي رجب طيب أردوعان، موضحًا أن المجلس الأوروبي يرى أن أردوغان زودها أكثر من اللازم.

وأوضح أن تركيا تعاني من فساد أسرة أردوغان، وبدأ يكون فيه تراجع في دوره وبدا كثير من أنصاره يقدموا استقالات واضحة والحديث عن فساد عائلته وحتى الناخب في الانتخابات المقبلة ومشاركة الشباب سيكون خطرًا على أردوغان بصورة كبيرة.

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