أحمد كريمة: لم أخض في عرض مظهر شاهين

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بالمقارن بجامعة الأزهر، إنه ليس في خصومة شخصية مع الداعية خالد الجندي، أو الدكتور سعد الدين هلالي، في قضية عدم وقوع الطلاق الشفوي.





وتابع "كريمة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الأزهر الشرف ودار الافتاء المصرية أصدرت فتوى مؤخرًا بأن الطلاق الشفوي قولًا يقع، وبذلك حسمت قضية الطلاق الشفوي، خاصة أن الأزهر هو مرجعية المسلمين تاريخًا ودستورًا في كل أنحاء العالم.





ولفت إلى أنه فوجئ بإثارة قضية عدم وقوع الطلاق الشفوي مرة اخرى، موضحا أن إثارة هذه الأمور مرة أخرى يعتبر اعتداء على مؤسسة الأزهر الشريف.





وأشار إلى أنه عندما حدث جدلًا بينه وبين الداعية مظهر شاهين، طالبه بتطليق زوجته، إذا كان يعتبر الطلاق الشفوي لم يقع، معقبًا: "هذا ما حدث، ولم أخض في الأعراض مثلما تحدث البعض، وأنا مستاء لهذا التطرف الفكري".



