"تجارية البحيرة" تواصل الندوات التعريفية لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونياً (صور)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:45 ص
جانب من الندوة
جانب من الندوة
إسلام أمين
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تواصل الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة برئاسة الأستاذ فتحي مرسي، عقد الندوات التعريفية بكيفة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وشرح مستجدات قانون الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة، وذلك بحضور رؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة والمحاسبين، حيث أدار الندوة الأستاذ عاطف فراج نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية.

وقدم محمود جادالله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الإسكندرية، وكمال القديم مدير عام مأمورية ضرائب القيمة المضافة، وعصام أبوضاحي مدير عام التدريب بالضرائب العامة شرحًا تفصيليًا عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وعن الشرائح التي تخضع لقانون القيمة المضافة وعن آخر التعديلات بقانون الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة.

وخلال الندوة تم توزيع أسطوانات مدمجة علي الحضور تحتوي علي شرح تفصيلي بما يخص الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة وكيفية تقديم الإقرارات الضريبيه إلكترونيًا ومواعيد التقديم وطريقة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلي تجهيز 100 ألف نسخة مطبوعة وأسطوانات لخدمة المجتمع التجاري والاقتصادي بمحافظة البحيرة.

كان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، فتح مكتب إرشاد ضريبي بمقر الغرفة التجارية مطلع شهر يناير 2021، وذلك لتقديم الإقرار وتواجد مسئولين من الضرائب بالغرفة لتذليل اي عقبات امام السادة المنتسبين.

وأضاف "مرسي" انه سيتم تشكيل لجان بصفة دورية من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية يتم اجتماعها بشكل دوري، مشيدا بقرار وزير المالية رقم 97 لسنة 2020 بالغاء الحجوزات الوهمية على التجار، كما أكد على دور الغرفة التجارية بالبحيرة في خدمة منتسبي الغرفة من خلال اجتماعه مع وزير المالية الأسبوع الماضي ومناقشة كافة المشاكل والعقبات التي تواجه منتسبين الغرفة.

وأكمل رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أنه سيتم تقديم الندوات المجانية للإلمام بجميع بنود قانون الضرائب، وكذا عقد إجتماع دوري بين إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة، والشعب التجارية لحل أي مشاكل تواجه التجار والمنتسبين.
"تجارية البحيرة" تواصل الندوات التعريفية لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونياً (صور)
"تجارية البحيرة" تواصل الندوات التعريفية لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونياً (صور)
"تجارية البحيرة" تواصل الندوات التعريفية لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونياً (صور)
"تجارية البحيرة" تواصل الندوات التعريفية لتقديم الإقرارات الضريبة إلكترونياً (صور)

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