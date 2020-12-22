أبو الدهب: أتمنى رحيل صلاح لهذا الفريق

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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أبدى محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، رغبته في رحيل عن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول إلى فريق ريال مدريد الإسباني. 

وقال ابو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' أتعجب من عدم تصويت يورجن كلوب مدرب الفريق لصلاح في جائزة الأفضل في العالم.

وأضاف ابو الدهب ، صلاح سيكون إضافة للريال حال انتقاله ، وطريقة لعبه تتناسب كثيراً مع ريال مدريد.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 13 هدفاً بفارق هدفين عن أقرب منافسيه

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