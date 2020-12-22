عمرو أديب: "الصين في كوكب تاني مع مدحت صالح" (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:49 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، عليقا على استقرار الوضع الوبائي في الصين: "الصين في كوكب تاني مع مدحت صالح، وإنما بقية العالم في كرب عظيم".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الصين قضت على فيروس كورونا خلال 5 أشهر، مضيفا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي هو السلاح الوحيد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد على ضرورة تهوية الأماكن التي نجلس فيها، حيث أن العلماء اكتشفوا أن غلق الأماكن هو نصير الفيروس رقم واحد، معلقا: "افتح الشباك على طول".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فروس كورونا الصين الاصابه كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أديب يستعرض تويتة مزيفة عن انتشار كورونا بمصر: "في حد بيضربنا"

"أوقاف بني سويف" تشيد بالتزام المصلين بـ"الكمامة والسجادة والتباعد" (صور)

أديب محذرا المواطنين: الإصابة بالكورونا تجربة مؤلمة.. "خليك في السالك"

عمرو أديب يفجر مفاجأة: لبن الأم يقضي على كورونا

4 أسباب مهمة وراء سيطرة مصر على فيروس كورونا

رغم تراجع الأعداد.. 4 تحذيرات بشأن كورونا في مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز