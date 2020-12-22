عمرو أديب: "الصين في كوكب تاني مع مدحت صالح" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، عليقا على استقرار الوضع الوبائي في الصين: "الصين في كوكب تاني مع مدحت صالح، وإنما بقية العالم في كرب عظيم".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الصين قضت على فيروس كورونا خلال 5 أشهر، مضيفا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي هو السلاح الوحيد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



