عمرو أديب: "الصين في كوكب تاني مع مدحت صالح" (فيديو)
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:49 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، عليقا على استقرار الوضع الوبائي في الصين: "الصين في كوكب تاني مع مدحت صالح، وإنما بقية العالم في كرب عظيم".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الصين قضت على فيروس كورونا خلال 5 أشهر، مضيفا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي هو السلاح الوحيد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وشدد على ضرورة تهوية الأماكن التي نجلس فيها، حيث أن العلماء اكتشفوا أن غلق الأماكن هو نصير الفيروس رقم واحد، معلقا: "افتح الشباك على طول".
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