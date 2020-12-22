"التعبئة والاحصاء": 80 % من الأسر التي يقدر عددها بـ10 أفراد هم فقراء
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:36 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، إن أعلى نسبة طلاق بالنسبة للرجل كانت في الفئة العمرية كما بين 30 لـ35 عامًا، وأقل نسبة طلاق للمرأة كانت مابين65 عامًا فأكثر.
وتابع "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن أعلى نسبة طلاق كانت بسبب أحكام الخلع بنسبة تصل لـ10 آلاف حالة
ولفت إلى أن نسبة الطلاق في الريف أقل من الحضر، أما نسبة الزواج في الريف فهي أكثر من الحضر، مشيرًا إلى أن أهم سبب لزيادة نسبة الفقر هو الإنجاب، مشيرة إلى أن 80% من الاسرة التي يقدر عددها بـ10 أفراد فقراء.
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