"التعبئة والاحصاء": 80 % من الأسر التي يقدر عددها بـ10 أفراد هم فقراء

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، إن أعلى نسبة طلاق بالنسبة للرجل كانت في الفئة العمرية كما بين 30 لـ35 عامًا، وأقل نسبة طلاق للمرأة كانت مابين65 عامًا فأكثر.





وتابع "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن أعلى نسبة طلاق كانت بسبب أحكام الخلع بنسبة تصل لـ10 آلاف حالة



