مصطفى ثابت: إصابات بكورونا تزيد بدرجة "تخض"

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن إصابات كورونا في مصر مرتفعة ومماثلة لبريطانيا، ولكن قلة الإصابات المعلن عنها يرجع إلى قلة أجراء الفحوصات، خلاف أن البعض من المواطنين يلجأ للعلاج في المستشفيات الخاصة أو للأطباء، وهذه الاعداد لا يتم حصرها في بيانات وزارة الصحة، وهذا ما أعلنت عنه وزارة الصحة.



وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "الشارع المصري"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارًا، وللأسف الشديد هناك الكثير من الإصابات في الشباب بدرجة قد تؤدي إلى الوفاة، وهذا الأمر لم يكن يحدث يمثل هذه الصورة في الموجة الأولى.



وأشار أن أعداد الإصابات بالكورونا خلال الفتر الأخيرة تزيد بدرجة "تخض"، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتنفيذ إجراءات النظافة الشخصية، معقبًا: " لكلك محنة منحة، واتمنى وقف عادة القبلات بين الأصدقاء، والحرص على النظافة الشخصية بعد ازمة كورونا".

