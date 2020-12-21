مصطفى ثابت: الكثير من المواطنين لديهم حالة لا مبالاة من أزمة كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:49 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن الدولة خصصت 100 مليار جنيه للتعامل مع الموجة الأولى من أزمة كورونا، واستطاعت السيطرة على الأزمة بشكل كبير، مضيفًا أن المواطن المصري اعتاد على أزمة كورونا، وهذا الأمر له جانب إيجابي وجانب آخر سلبي.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "الشارع المصري"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الإثنين، أن البعض يتعامل مع إصابة كورونا على أنه انفلونزا، وهذا قد يؤدي إلى تدهور الحالة، وزيادة الضغط على أجهزة التنفس الصناعي، معقبًا: " في دول عظمى لم يكن لديها أجهزة تنفس صناعية كافية للمرضى، مفيش دولة في العالم لديها القدر الكافي لأجهزة التنفس الصناعي في هذه الأزمة". 

وأشار إلى أن مصاب كورونا قد يؤدي إلى الكثير من المشاكل بعضها مشاكل جنسية للأسف الشديد، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين لديهم حالة اللا مبالاة.

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