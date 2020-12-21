تعرف على أبرز حفلات رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 في مصر





حفلات رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 باقي من الزمن مايقرب من تسع أيام ونستقبل العام الميلادي الجديد 2021، المناسبة التي ينتظر العالم بأكملة لتعلو أصوات الإحتفلات في كل مكان إحتفالا بعام جديد ووداع عام مضى بكل أحداثة سواء حزينة أو سعيدة، ولكن هذا العام الحالي2020 شهد الكثير من الأحداث المؤسفة وأبرزها الوباء الذي انتشر وتفشر في دول العالم هو فيروس كورونا المستجد، لذا ينتظر الكثير من المواطنين المصريين رأس السنة لحضور الحفلات كا نوع من ازالة الضغوط النفسية التي شهدوها في العام الحالي.





حفلات رأس السنة الميلادية 2021





منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف الكثير من المطربين عن احياء الحفلات وذا من ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الوباء الذي أقرته الحكومات، ولكن مع اقتراب احتفالات رأس السنة تم استئناف الحفلات ويعود عدد من أبرز المطربين والمطربات لإحياء حفلات رأس السنة ومن خلال السطور القادمة نوضح من هم أبرز الفنانين التي تشهدهم احتفالات العام الجديد.





أبرز حفلات رأس السنة الميلادية





يحيي الفنان محمد منير يوم 31 ديسمبر حفل غنائي بمسرح الحكمة بالساقية في تمام الساعة الثامنة مساء.

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل يوم الحادي والثلاثون من الشهر الجاري بمسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

ويحيي النجم عمرو دياب حفل بإحدى المنتجعات السياحية بالغردقة .

ويغني الفنان محمد فؤاد ليلة رأس السنة في فندق جراند نايل.

أما النجم اللامع تامر حسنى سوف يشارك بحفلين يوم 27 ديسمبر في مركز المنارة ويوم 31 /12 بفندق دوسيت.

ويتألق حكيم ليلة رأس السنة بفندق كونراد على النيل.



