الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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جدد مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع إدارة صن داونز الجنوب إفريقية للتعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

مفاوضات الأهلي مع سيرينو صانع صن داونز 

وطلب مسؤولو النادي الأهلي، من إدارة صن داونز منع مشاركة المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو، في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تمهيدا لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

من جانبه وضع مسؤولو النادي الأهلي، بدائل لفشل صفقة سيرينو في الميركاتو الشتوي المقبل، وهم المهاجم التوجولي لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي ووالتر بواليا لاعب الجونة.


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