ماذا قال فيسبوك عن فيروس كورونا؟

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
Advertisements
ماذا قال فيسبوك عن فيروس كورونا؟

أصبح فيسبوك في السنوات الأخيرة هو جزء رئيسي من مصادرنا سواء في التواصل أو في البحث عن الأخبار و متابعة الأحداث المختلفة و كنوع من أنواع المشاركة الفعالة لموقع فيسبوك خلال جائحة فيروس كورونا عبر العالم لنشر الوعي و نشر المعلومات الصحيحة الموثوقه و ذلك لمنع انتشار المعلومات المغلوطة و التي تؤثر سلبا علي سلوك العامة في التعامل مع الجائحة، و فيما يلي نلخص لكم الجزء الأول من تلك المعلومات رجوعا إلي المصدر الرئيسي موقع منظمة الصحة العالمية.

هيدروكسي كلوروكين أو Hydroxychloroquine لا يعالج كورونا

يعتبر دواء Hydroxychloroquine و chloroquine هم نوعين من العلاج و الذي يستخدم لعلاج مرض الملاريا و بعض الأمراض الأخري و قد تم دراسة امكانية استخدامهم كعلاج فعال لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لكن المعلومات الحالية تشير الي أنه لم يقلل من عدد الوفيات أو أنه قد ساعد في شفاء عدد من المصابين لذلك فإن Hydroxychloroquine و chloroquine تستخدم كعلاج لمرض الملاريا و بعض أمراض المناعة الذاتية و يوصي بعدم استخدامه بدون إشراف طبي لأنه قد يتسبب في بعض الآثار الجانبية.

كبار السن ليسوا وحدهم المعرضين لخطر الإصابة بـ COVID-19

جميع الأشخاص في جميع الأعمار يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، فليس كبار السن فقط هم المعرضون للإصابة و لكن من هم فوق الـ 60 عاما و الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر و الربو و أمراض القلب هم الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، لذلك علي الجميع أخذ تدابير الوقاية المستمرة و التباعد الإجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

المسح الحراري لا يكشف عن الإصابة بـ COVID-19

يستخدم المسح الحراري في الطب للكشف عن الإصابة بالحمي و التي قد تحدث بسبب الإصابة بفيروس كورونا و لكن ليس بالضرورة أن تكشف عن جميع المصابين لأن الحمي الناتجة عن فيروس كورونا تستغرق من 2 إلي 10 أيام للظهور كعرض من أعراض COVID-19.

يتعافي معظم الناس من الإصابة بـ COVID-19

معظم الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 و الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة فيمكنهم التعافي من خلال الرعاية الطبية، فإذا كنت تعاني من بعض الأعراض مثل الحمي أو الكحة أو ارتفاع في درجة الحرارة فعليك بطلب الرعاية الطبية.

يحدث مرض COVID-19 بسبب فيروس و ليس بكتيريا

ينتمي الفيروس المسبب لـ COVID-19 إلى عائلة فيروسية تسمى Coronaviridae و المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات و قد يصاب بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أيضًا بعدوى بكتيرية في نفس الوقت و في هذه الحالة قد ينصح مقدم الرعاية الصحية بالمضادات الحيوية.

ماذا قال فيسبوك عن فيروس كورونا؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا القضاء على فيروس كورونا الاصابه كورونا

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ أقل من ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 11 ساعة

نجم ريال مدريد المعار يحسم مصيره من العودة للملكي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف تتعامل مع فيروس "كورونا" عند الإصابة؟ (فيديو)

"لا تخافوا ولكن احذروا".. دليلك للوقاية من فيروس كورونا القاتل

تسابق دولي لإنتاج اللقاح.. 4 أدوية قيد التجربة ضد فيروس كورونا

الأرقام الحقيقة أكبر من المعلنة.. كيف تحسب الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أوروبا؟

خطوة مصرية نحو علاج كورونا.. 6 معلومات عن الـ"كلوروكوين فوسفات"

كورونا يضرب الجهاز الهضمي.. دراسات حديثة تكشف عن التفاصيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

08:00 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز