ماذا قال فيسبوك عن فيروس كورونا؟





أصبح فيسبوك في السنوات الأخيرة هو جزء رئيسي من مصادرنا سواء في التواصل أو في البحث عن الأخبار و متابعة الأحداث المختلفة و كنوع من أنواع المشاركة الفعالة لموقع فيسبوك خلال جائحة فيروس كورونا عبر العالم لنشر الوعي و نشر المعلومات الصحيحة الموثوقه و ذلك لمنع انتشار المعلومات المغلوطة و التي تؤثر سلبا علي سلوك العامة في التعامل مع الجائحة، و فيما يلي نلخص لكم الجزء الأول من تلك المعلومات رجوعا إلي المصدر الرئيسي موقع منظمة الصحة العالمية.





هيدروكسي كلوروكين أو Hydroxychloroquine لا يعالج كورونا





يعتبر دواء Hydroxychloroquine و chloroquine هم نوعين من العلاج و الذي يستخدم لعلاج مرض الملاريا و بعض الأمراض الأخري و قد تم دراسة امكانية استخدامهم كعلاج فعال لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لكن المعلومات الحالية تشير الي أنه لم يقلل من عدد الوفيات أو أنه قد ساعد في شفاء عدد من المصابين لذلك فإن Hydroxychloroquine و chloroquine تستخدم كعلاج لمرض الملاريا و بعض أمراض المناعة الذاتية و يوصي بعدم استخدامه بدون إشراف طبي لأنه قد يتسبب في بعض الآثار الجانبية.





كبار السن ليسوا وحدهم المعرضين لخطر الإصابة بـ COVID-19





جميع الأشخاص في جميع الأعمار يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا، فليس كبار السن فقط هم المعرضون للإصابة و لكن من هم فوق الـ 60 عاما و الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر و الربو و أمراض القلب هم الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، لذلك علي الجميع أخذ تدابير الوقاية المستمرة و التباعد الإجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





المسح الحراري لا يكشف عن الإصابة بـ COVID-19





يستخدم المسح الحراري في الطب للكشف عن الإصابة بالحمي و التي قد تحدث بسبب الإصابة بفيروس كورونا و لكن ليس بالضرورة أن تكشف عن جميع المصابين لأن الحمي الناتجة عن فيروس كورونا تستغرق من 2 إلي 10 أيام للظهور كعرض من أعراض COVID-19.





يتعافي معظم الناس من الإصابة بـ COVID-19





معظم الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 و الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة فيمكنهم التعافي من خلال الرعاية الطبية، فإذا كنت تعاني من بعض الأعراض مثل الحمي أو الكحة أو ارتفاع في درجة الحرارة فعليك بطلب الرعاية الطبية.





يحدث مرض COVID-19 بسبب فيروس و ليس بكتيريا





ينتمي الفيروس المسبب لـ COVID-19 إلى عائلة فيروسية تسمى Coronaviridae و المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات و قد يصاب بعض الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أيضًا بعدوى بكتيرية في نفس الوقت و في هذه الحالة قد ينصح مقدم الرعاية الصحية بالمضادات الحيوية.



