حسناء سيف الدين تكشف تطورات حالتها الصحية
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:11 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة حسناء سيف الدين منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وطمأنت "سيف الدين" جمهورها عليها من خلال هذا المنشور وأكدت أن حالتها حاليا مستقر لحد كبير مع ضرورة الالتزام بالأدوية لمدة اسبوعين لذوبان الجلطات التي تعرضت لها مؤخرا وخلال 3 أسابيع ستخضع لجراحة طبية لاستئصال الورم لفحصه لمعرفة ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا طالبة الدعاء بأن يكون حميدا.
وكانت قد تعرضت حسناء سيف الدين سابقا لورم في الرقبة ولكنه كان حميد وتم شفائها ولكنها تفاجأت بظهور ورم آخر بعد عدة شهور.
وطمأنت "سيف الدين" جمهورها عليها من خلال هذا المنشور وأكدت أن حالتها حاليا مستقر لحد كبير مع ضرورة الالتزام بالأدوية لمدة اسبوعين لذوبان الجلطات التي تعرضت لها مؤخرا وخلال 3 أسابيع ستخضع لجراحة طبية لاستئصال الورم لفحصه لمعرفة ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا طالبة الدعاء بأن يكون حميدا.
وكانت قد تعرضت حسناء سيف الدين سابقا لورم في الرقبة ولكنه كان حميد وتم شفائها ولكنها تفاجأت بظهور ورم آخر بعد عدة شهور.
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