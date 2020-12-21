"إيه العنوان الزفت ده".. نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة رفضه حضور حفل محمد صبحي

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كشف الفنان نبيل الحلفاوي حقيقة رفضة لدعوة الفنان محمد صبحي له في الحفل الذي أقامه بإسم "50 سنة فن".



وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إيه العنوان الزفت ده؟ ما قلتش رفضت، عيب لما تحطوا لفظ على لساني ما قلتوش".



وقام عدد كبير من نجوم الفن بحضور حفل محمد صبحي والذي أقامه وكرم به عدد كبير من الفنانين الذي شاركو معه في أعماله.