أمير طعيمة يدعي للشرنوبي وعمرو مصطفى عقب إصابتهما بكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تمنىى الشاعر أمير طعيمة شفاء صديقيه محمد الشرنوبي وعمرو مصطفى وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب قائلا: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأصدقائي عمرو مصطفى ومحمد الشرنوبي، وتاني: ما توقفوش حياتكم بس خدوا بالكم وبلاش تجمعات يمكن تفاديها، ربنا يشفي الجميع ويحفظنا ويحفظكم".

وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي، عن إصابته بفيروس كورونا حيث كتب قائلا: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

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