خبير : هلع المسثمرين من الإغلاق الجزئي تسبب في خسائر السوق اليوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:52 م
احمد مرتضي خبير أسواق المال
احمد مرتضي خبير أسواق المال
نيفين سمير
Advertisements

قال أحمد مرتضي خبير أسواق المال ، أنه بعد ازمة ظهور السلالة الجديدة من كورونا والذي فتك بجميع البورصات العالمية ، أصبح هناك تخوفات من  حدوث إغلاق جزئى في مصر وهو مافعل أزمة في السوق المصري والأسواق العربية  ككل متمثلة في إغلاق رحلاتها بالأمس.


وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن المؤشر الرئيسي  للبورصة  يقف عند منطقة دعم 10400 نقطة حالياً في السوق ، ومن الصعب توقع  ما إذا كان المؤشرسيقف عند هذه النقطة أم لا ، مضيفاً أن هناك إيضاً نقط إيجابية في السوق وخاصة بعد أزمة كورونا السابقة، حيث أصبح  هناك تواجد للمؤسسات في السوق بشكل كبير ومن الممكن أن يؤدي ذلك الي تقليل حدة النزول في السوق هذه الفترة .

ونصح  الخبير المستثمرين بالإحتفاظ بجزء من السيولة و تقليل الاعتماد علي الشراء بالهامش .


وخسرت البورصة المصرية اليوم نحو 26.5 مليار جنيه، ليغلق رأسمالها السوقي عند 627.2 مليار جنيه.

وبختام الجلسة ،هوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 10581.7نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958.7 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.6 % ليغلق عند مستوى 2852.9 نقطة.


ورغم تراجع جميع المؤشرات بالبورصة إلا أنها قد سجلت قيم تداولات كبيرة وصلت الي 1.6 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 572.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 46.8 ألف عملية بيع وشراء .


وتم اليوم التداول علي عدد195 سهم ، هبط منهم 165 سهم وارتفع 3 أسهم بينما إستقر نجو 27 سهم .

وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة نحو 279.8 مليون جنيه بنسبة إستحواذ23.7% ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب بالبورصة حوالي 255.6 مليون جنيه و24.2 مليون جنيه وبنسب إستحواذ72.4%و3.8% علي التوالي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلالة جديدة من كورونا الفجر

أخبار تهمك

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ ساعة و 22 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

وفاة والد سمر مرسي متأثرا بكورونا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من بيريز

منذ 19 دقيقة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يستبعد نجم ريال مدريد قبل مواجهة غرناطة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

أخبار البورصة .. 149.3 مليون جنيه مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة اليوم

خبير بالبورصة يكشف أسباب تراجع سهم التجاري الدولي

بختام التعاملات ..249.3 مليون جنيه مبيعات المصريين بالبورصة اليوم

بنهاية التعاملات .. البورصة تربج 2.9 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يصعد 0.15%

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه أخر جلسات الاسبوع وسط ترقب لقرار المركزي بشأن الفائدة

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

04:33 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز