خبير : هلع المسثمرين من الإغلاق الجزئي تسبب في خسائر السوق اليوم

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أن المؤشر الرئيسي للبورصة يقف عند منطقة دعم 10400 نقطة حالياً في السوق ، ومن الصعب توقع ما إذا كان المؤشرسيقف عند هذه النقطة أم لا ، مضيفاً أن هناك إيضاً نقط إيجابية في السوق وخاصة بعد أزمة كورونا السابقة، حيث أصبح هناك تواجد للمؤسسات في السوق بشكل كبير ومن الممكن أن يؤدي ذلك الي تقليل حدة النزول في السوق هذه الفترة .

ونصح الخبير المستثمرين بالإحتفاظ بجزء من السيولة و تقليل الاعتماد علي الشراء بالهامش .

وخسرت البورصة المصرية اليوم نحو 26.5 مليار جنيه، ليغلق رأسمالها السوقي عند 627.2 مليار جنيه.





وبختام الجلسة ،هوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 10581.7نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958.7 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.6 % ليغلق عند مستوى 2852.9 نقطة.









ورغم تراجع جميع المؤشرات بالبورصة إلا أنها قد سجلت قيم تداولات كبيرة وصلت الي 1.6 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 572.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 46.8 ألف عملية بيع وشراء .









وتم اليوم التداول علي عدد195 سهم ، هبط منهم 165 سهم وارتفع 3 أسهم بينما إستقر نجو 27 سهم .



