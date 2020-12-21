أكثر من ربع مليون أمريكي يتلقون لقاحات "فايزر- بيونتك "

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قال الدكتور "توم كلارك" من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه حتى يوم السبت، تم إعطاء ما لا يقل عن 272،001 جرعة من لقاح Pfizer BioNTech في الولايات المتحدة



خلال اجتماع للجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قال كلارك إن الرقم كان "تقديرًا ضئيلًا"، نظرًا لوجود تأخير في تقديم التقارير.



يُطلب من مقدمي الخدمات الإبلاغ عن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في غضون 72 ساعة إلى مكتب الصحة العامة المحلي.



لدى مكتب الصحة العامة بعد ذلك 24 ساعة إضافية لإبلاغ مركز السيطرة على الأمراض بهذا الرقم.



على صعيدآخر، يناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي ردًا مشتركًا على نوع جديد من فيروس Covid-19 الأكثر عدوى في المملكة المتحدة، والذي أدى إلى حظر السفر من قبل العديد من البلدان.



انضمت كندا والهند إلى الدول الأوروبية في منع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة بينما تم إيقاف خدمات القطارات المتجهة إلى أوروبا عبر نفق القناة.



يقال إن الفيروس الجديد أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70٪، لكن لا يوجد دليل على أنه أكثر فتكًا.



لا يوجد أيضًا دليل يشير إلى أنه يتفاعل بشكل مختلف مع اللقاحات.