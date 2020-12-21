بشكل عاجل.. بريطانيا تحاول تقليل الاضطراب الناجم عن حظر السفر بسبب كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تعمل حكومة المملكة المتحدة "بشكل عاجل" مع شركائها الدوليين لتقليل الاضطراب الناجم عن حظر السفر الذي تفرضه دول أخرى على الأشخاص والبضائع من المملكة المتحدة.

في مساء الأحد، أغلقت فرنسا حدودها مع المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، مما يعني أنه لن تتمكن أي شاحنات أو عبّارات من الإبحار من ميناء دوفر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن "المحادثات بين الوزراء المعنيين مستمرة"، مضيفًا أن الحكومة "على اتصال وثيق مع الفرنسيين لحل هذه المشكلة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي له علاقة بإجراءات الدول الأخرى، قال المتحدث: "لا، لا نعتقد أن هذا هو سبب ذلك.. طوال الوباء، تم فرض قيود سفر مختلفة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية قامت بانتظام بتحديث نصائح السفر الخاصة بها، وكانت في متناول اليد لمساعدة الرعايا البريطانيين.


تم تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة في أكثر من 30 دولة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وهونج كونج.

في مساء أمس الأحد، أغلقت فرنسا حدودها مع المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، مما يعني أنه لن تتمكن أي شاحنات أو عبّارات من الإبحار من ميناء دوفر.

وقالت الحكومة الفرنسية اليوم الأثنين إنها ستضع بروتوكولًا "لضمان استئناف الحركة من المملكة المتحدة"، على الرغم من عدم توقع اتخاذ أي قرار قبل يوم الثلاثاء.

ومن الدول الأخرى التي ستفرض حظرًا على الوافدين من المملكة المتحدة بلجيكا وكندا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ورومانيا وروسيا وسويسرا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بمقدار 35928 يوم الأحد - ما يقرب من ضعف الرقم المسجل قبل سبعة أيام.

وأُعلن عن وفاة 326 شخصًا آخر في غضون 28 يومًا من نتيجة الاختبار، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 67401.

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