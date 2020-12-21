وزير الإسكان يتفقد الممشي السياحي بمدينة أسوان الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، اليوم، الاثنين، ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز المدينة باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه.

واستقل وزير الإسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من نواب المحافظة وقيادات وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، مركب نيلى وسيارة جولف، لتفقد كافة أنحاء المشروع.

 

وشملت الجولة التفقدية لوزير الإسكان، مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى، بطول 1500 متر، وكذا الحديقة النيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وتتكون من بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع اهالى أسوان، هذا بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجاري الترفيهي، بمساحة 11.70 فدان.

 

يشار إلى أن مشروع الشريط النهرى، يتم تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، وتشمل المرحلة التنفيذية الأولي لمشروع الشريط النهرى، والتى تقام على مساحة 181 فدانا، منطقة فيلات "القرية الأولى" بمساحة 14 فدانا، وجار تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية للفيلا 469م 2 مكونة من دور "أرضي + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور"، ومنطقة فيلات "القرية الثانية"، بمساحة 19 فدانا، تتكون من 80 فيلا, وجار أيضا تنفيذ 63 فيلا كاملة التشطيب كمرحلة ثانية.

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وزير الاسكان الممشي السياحي اسوان الجديدة

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