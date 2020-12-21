الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من اليوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:45 م
الكويت
الكويت
وكالات
Advertisements

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من اليوم وحتى الأول من يناير 2021، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 3 حالات وفاة، و204 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 921 حالة، وحالات المصابين إلى 147 ألفا و979 حالة.

 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

 

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 60 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4242 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و218 ألفا و389 مسحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المنافذ الحدودية الكويت

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة وفاة المستشار أحمد البكرى

منذ ساعة الا ربع

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا: سأتعاقد مع نجم أرسنال في حال فوزي بانتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يوجه نصيحة لـ"محمد صلاح"

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية تعلن شفاء 370 مصابا من فيروس كورونا

الكويت تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا.. وإصابة 1008 حالة جديدة

الكويت تسجل 4 حالات وفاة و742 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت

الكويت تسجل 4 حالات وفاة و745 إصابة جديدة بكورونا

الطيران الكويتي يعلن استئناف الرحلات التجارية 1 أغسطس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز