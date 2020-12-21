موقف الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري قبل القمة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:06 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
أمل الحلفاوي
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ينتظر عشاق كرة القدم، القمة المصرية المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتستهل منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

ويتشوق جماهير الفريقين هذا اللقاء، بعد القمة التاريخية الأخيرة التي جمعتهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي فاز به الأهلي بهدفين مقابل هدف، في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك، في الجولة الرابعة، يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.
ويعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة القمة:

1- الأهلي برصيد 6 نقاط
2- سيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط
3- أسوان برصيد 6 نقاط
4- الزمالك برصيد 4 نقاط
5- الاتحاد السكندري برصيد 4 نقاط
6- وادي دجلة برصيد 4 نقاط
7- إنبي برصيد 3 نقاط
8- الإسماعيلي برصيد نقطتين
9- الجونة برصيد نقطتين
10- سموحة برصيد نقطتين
11- المصري برصيد نقطتين
12- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة
13- بيراميدز برصيد نقطة واحدة
14- الإنتاج الحربي برصيد نقطة واحدة
15- البنك الأهلي برصيد نقطة واحدة
16- غزل المحلة برصيد نقطة واحدة
17- المقاولون العرب بدون نقاط
18- مصر المقاصة بدون نقاط

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