عاجل ..موجة كورونا الجديدة تعصف بالبورصة المصرية وتكبدها خسائر بـ 26.5 مليار جنيه
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:38 م
نيفين سمير
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البورصة تخسر 26.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، علي هبوط حاد لجميع المؤشرات تبعاً للأنباء على سلالة جديدة من فيروس كورونا، مع غياب الطلبات حتى على الأسهم القوى التى تهاوت بسبب مبيعات الأجانب والعرب و مع حالة عدم اليقين بالقادم ، وتم إيقاف جلسة التداول بعد مرور نصف ساعة من الجلسة بسبب هبوط المؤشر إيجي 100 والذي يقيس حركة جميع المؤشرات بنسبة 5%
وخسر رأس المال السوقى نحو 26.5 مليار جنيه، ليغلق عند 627.2 مليار جنيه.
هبوط حاد بمؤشرات البورصة المصرية اليوم
وبختام الجلسة ،هوي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 10581.7نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958.7 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.6 % ليغلق عند مستوى 2852.9 نقطة.
البورصة تسجل تداولات تصل الي 1.6 مليار جنيه
ورغم تراجع جميع المؤشرات بالبورصة إلا أنها قد سجلت قيم تداولات كبيرة وصلت الي 1.6 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 572.6 مليون ورقة منفذة علي عدد 46.8 ألف عملية بيع وشراء .
هبوط 165 سهم بالبورصة المصرية اليوم
وتم اليوم التداول علي عدد195 سهم ، هبط منهم 165 سهم وارتفع 3 أسهم بينما إستقر نجو 27 سهم .
279.8 مبيعات الأجانب بالبورصة اليوم
وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة نحو 279.8 مليون جنيه بنسبة إستحواذ23.7% ، فيما سجلت مشتريات المصريين والعرب بالبورصة حوالي 255.6 مليون جنيه و24.2 مليون جنيه وبنسب إستحواذ72.4%و3.8% علي التوالي.
خبيرة تستعرض أسباب تراجع البورصة المصرية اليوم
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أن البورصة المصرية إستهلت تعاملات اليوم علي هبوط جماعي للمؤشرات وذلك لعدة أسباب ، أولا السلالة الجديدة من كورونا والتي اصبح مصدرها إنجلترا وهي سلالة متحورة من كورونا قد لا يجدي معها اللقاح الذي تم استخدامة من قبل العديد من الدول مما أعاد للأذهان مخاوف شبح
الإغلاق الشامل حول العالم ومخاطرة وخسائرة الاقتصادية .
وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " فجر " أن السبب الثاني في تراجع مؤشرات البورصة هو طلب شركات التداول من متعاملي المديونية والهامش من تسوية مراكزهم ونسبهم بناء علي طلب هيئة الرقابة والتي اشارت الي ضرورة موافاة مراكز العملاء في موعد اقصاة الاربعاء
وتابعت الخبيرة ، أنه بسبب نصيحة العديد من المحللين الفنيين بتصفية مراكز العملاء المحققة مكاسب تخوف من تضخم اسعار الأسهم بعد تحقيقها لموجة من الارتفاعات المتوالية دعي الي نصحهم بإتباع الحيطة والحزر تخوفاًمن اي ضغوط قد توثر علي مكاسبهم ، مضيفة ان تعاملات ذات الجلسة في حالة انخفاض السوق لابد من تصفيتها
وتوقفت جلسة التداول بالبورصة اليوم لمدة نصف ساعة بعد انخفاض المؤشر 100 بحوالي 5%
وتوقعت الخبيرة إستمرار موجة البيع بعد الفتح مرة اخري مما قد يعمق من خسائر السوق
وتأثرت مؤشرات الاسواق العربية والعالمية بخبر انتشار الفيروس المتحور مما أدي الي تواجد مؤشراتها بالكامل في المنطقة الحمراء بنسب متفاوتة ، كما تراجعت أيضاً المؤشرات العالمية بالكامل .
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