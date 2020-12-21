مسؤول فرنسي: ماكرون مازال يعاني من بعض أعراض كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:32 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، مازال يعاني من بعض أعراض فيروس كورونا ولكن وضعه مستقر.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الفرنسية، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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