تكشفها الصحة العالمية.. أعراض سلالة كورونا الجديدة

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لم تغفل منظمة الصحة العالمية عن وضع فيروس كورونا في العالم، بل تتابع لحظة بلحظة المستجدات التي تحدث، حيث تعكف على دراسة السلالات الجديدة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة وأعراضها.



دراسة سلالة كورونا الجديدة

تعكف منظمة الصحة العالمية، على دراسة السلالات الجديدة للفيروس، مطالبة المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية عند ظهور الأعراض على أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.



أعراض فيروس كورونا

وحول أعراض فيروس كورونا بالتزامن مع تفشي الموجة الثانية وظهور سلالات جديدة، أوضحت المنظمة، أنها تشمل آلام في الصدر، وعدم القدرة على الكلام أو الحركة أو تشوش ذهني، وضيق في التنفس وصعوبة به، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، الإرهاق والسعال والحمى، وأوجاع واحمرار في العين، والصداع، والطفح الجلدي، والتهاب الحلق والإسهال.



تفشي السلالة الجديدة

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها فى بريطانيا مؤخرًا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.



وذكرت المنظمة، أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.



وأضافت المنظمة، في تغريدة على تويتر: "سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره".



وكانت ظهرت سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، والتي يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 ٪ أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر.



ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.



وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.



كما قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارًا من الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.



وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا".