تكشفها الصحة العالمية.. أعراض سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

لم تغفل منظمة الصحة العالمية عن وضع فيروس كورونا في العالم، بل تتابع لحظة بلحظة المستجدات التي تحدث، حيث تعكف على دراسة السلالات الجديدة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة وأعراضها.

دراسة سلالة كورونا الجديدة
تعكف منظمة الصحة العالمية، على دراسة السلالات الجديدة للفيروس، مطالبة المواطنين بضرورة طلب الرعاية الصحية عند ظهور الأعراض على أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

أعراض فيروس كورونا
وحول أعراض فيروس كورونا بالتزامن مع تفشي الموجة الثانية وظهور سلالات جديدة، أوضحت المنظمة، أنها تشمل آلام في الصدر، وعدم القدرة على الكلام أو الحركة أو تشوش ذهني، وضيق في التنفس وصعوبة به، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، الإرهاق والسعال والحمى، وأوجاع واحمرار في العين، والصداع، والطفح الجلدي، والتهاب الحلق والإسهال.

تفشي السلالة الجديدة
وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها فى بريطانيا مؤخرًا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وذكرت المنظمة، أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.

وأضافت المنظمة، في تغريدة على تويتر: "سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره".

وكانت ظهرت سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، والتي يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 ٪ أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر.

ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

كما قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارًا من الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلالة كورونا الجديدة سلالة جديدة من كورونا الفجر

أخبار تهمك

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 5 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

"تمنها مليون جنيه".. حكاية انفجار سيارة أحمد حسن وزينب

منذ ساعة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ يوم

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الصحة العالمية على السلالة الجديدة من كورونا في بريطانيا

الصحة البريطانية: نسعى لوضع حد لتفشي السلالة الجديدة من كورونا

إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا

نتنياهو: ندرس منع دخول الأجانب إلى إسرائيل من بريطانيا

بعد اكتشافها في بريطانيا.. سلالة كورونا الجديدة تنتشر في 3 دول أخرى

بعد تفشيها في بريطانيا.. ماذا قالت الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

01:01 م

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

09:58 ص

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

أوباما يضع شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز