نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:17 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، نداء عاجلا بشأن انتشار سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وطالبت الصحة العالمية، الحكومات باتخاذ ما في وسعها من تدابير للحد من انتشار سلالتين جديدتين من كورونا، تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

 

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، طارق يشاريفيتش، في تصريحات صحفية، أن الفيروسات تتغير أثناء تداولها وقد يؤدي ذلك إلى تغير خواصها. على الجميع بذل كل التدابير الممكنة لإبطاء انتشار هذا الفيروس ووقف انتشاره في نهاية المطاف.

 

وقد رصدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

 

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