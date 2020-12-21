وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان مبنى الاختبارات الإليكترونية بالتعليم الصناعي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements


افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يرافقه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مبنى الاختبارات الإليكترونية والمدرجات " بعد تطويره" بكلية التعليم الصناعي، وذلك  بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة  بني سويف  وعدد من قيادات التعليم العالي والجامعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما تفقد الوزير ومحافظ بني سويف عددا من المنشأت التعليمية والخدمية بمقر الكلية، والتي شملت مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر، ومجمع الخدمات الطلابية  ووحدة تأمين السيارات وذلك ضمن زيارة الوزير اليوم للمحافظة.

وكان الوزير قد تفقد برفقه محافظ بني سويف عددا من المنشأت التعليمية والخدمية بمقر الكلية، والتي شملت مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر، ووحدة تأمين السيارات وذلك ضمن زيارة الوزير اليوم للمحافظة.
 
كما شهدت الزيارة افتتاح،مجمع الخدمات الطلابية، والذي يضم مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية ومجمع المدرجات بعد التطوير، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات بالجامعة.  

وزارا وزير التعليم العالي ومحافظ بنيح، ورئيس الجامعة، دار الضيافة بالحرم الجامعي لجامعة بني سويف شرق النيل، والتي تتكون 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة اجمالية 50 ملايين جنيه، مشيدا بمستوى التجهيزات التي تتوافر بالدار.

وكان محافظ بني سويف، استقبل، وزير التعليم العالى في مستهل زيارته للمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد مدحت الأنصاري مساعد مدير الإدارة، العقيد تامر أبو بكر، إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.

وتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف شرق النيل والتي تشمل تفقد موقع إنشاء الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية الكورية الحديثة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد هاني غنيم

أخبار تهمك

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. ريال مدريد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا.. هذا هو السبب!

منذ أقل من ساعتين

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 12 ساعة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المنشآت الجديدة المقرر افتتاحها غدًا بحضور وزير التعليم العالي (صور)

وزير التعليم العالي يفتتح دار الضيافة بجامعة بني سويف شرق النيل (صور)

وزير التعليم العالي يفتتح مبنى كلية الزراعة ومعهد علوم المسنين بجامعة بني سويف (صور)

تفاصيل زيارة وزير التعليم العالي لبني سويف.. افتتاح دار الضيافة وكلية الزراعة.. واجتماع "الأعلى للجامعات" (صور)

وزير التعليم العالي يناقش ميزانية جامعة المنصورة مع أعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي يتفقد مبنى الوزارة والمجمع الخاص بالقاهرة الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

11:40 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

10:35 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز