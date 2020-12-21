وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان مبنى الاختبارات الإليكترونية بالتعليم الصناعي

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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يرافقه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مبنى الاختبارات الإليكترونية والمدرجات " بعد تطويره" بكلية التعليم الصناعي، وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وعدد من قيادات التعليم العالي والجامعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



كما تفقد الوزير ومحافظ بني سويف عددا من المنشأت التعليمية والخدمية بمقر الكلية، والتي شملت مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر، ومجمع الخدمات الطلابية ووحدة تأمين السيارات وذلك ضمن زيارة الوزير اليوم للمحافظة.



وكان الوزير قد تفقد برفقه محافظ بني سويف عددا من المنشأت التعليمية والخدمية بمقر الكلية، والتي شملت مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر، ووحدة تأمين السيارات وذلك ضمن زيارة الوزير اليوم للمحافظة.



كما شهدت الزيارة افتتاح،مجمع الخدمات الطلابية، والذي يضم مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية ومجمع المدرجات بعد التطوير، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والدكتور هاني النشار مدير وحدة المشروعات بالجامعة.



وزارا وزير التعليم العالي ومحافظ بنيح، ورئيس الجامعة، دار الضيافة بالحرم الجامعي لجامعة بني سويف شرق النيل، والتي تتكون 50 غرفة فردية وزوجية وثلاثية وقاعات طعام واجتماعات بتكلفة اجمالية 50 ملايين جنيه، مشيدا بمستوى التجهيزات التي تتوافر بالدار.



وكان محافظ بني سويف، استقبل، وزير التعليم العالى في مستهل زيارته للمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد مدحت الأنصاري مساعد مدير الإدارة، العقيد تامر أبو بكر، إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.



وتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف شرق النيل والتي تشمل تفقد موقع إنشاء الجامعة الأهلية، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية الكورية الحديثة.