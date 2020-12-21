البورصة توقف التداول علي أسهم 90 شركة بعد هبوطها خلال الجلسة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 90 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% هبوطاً  بضفط  ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
 

وذكرت البورصة الأسهم التي تم إيقافها وهي : 

 اسهم شركات الإسماعيلية مصر للدواجن، اميرالد للاستثمار العقاري، العبوات الطبية، الدولية للمحاصيل الزراعية، حديد عز، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، القناة للتوكيلات الملاحية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، غاز مصر، المالية والصناعية المصرية، اودن للاستثمارات المالية

وأوقفت البورصة أيضاً سهم  أوراسكوم للاستثمار القابضة، الحديد والصلب المصرية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، جنوب الوادي للأسمنت ، و العربية المتحدة للشحن والتفريغ، البنك المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سبيد ميديكال، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، شارم دريمز للاستثمار السياحي

كم أوقفت البورصة سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للألومنيوم، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.
 
وتم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الألومنيوم العربية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الكابلات الكهربائية المصرية، الملتقي العربي للاستثمارات، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، اسيك للتعدين-اسكوم، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، سماد مصر (ايجيفرت)، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية للصناعات الهندسية، العربية للأسمنت.
 
وتم أيضاً إيقاف تداول أسهم؛ العربية لحليج الأقطان، الأهلي للتنمية والاستثمار، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لصناعة الورق-راكتا، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، المصرية للدواجن، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للدواجن، أصول للوساطة في الأوراق المالية، إعمار مصر للتنمية، بنك قناة السويس، النساجون الشرقيون للسجاد، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.
 
وكذلك تم إيقاف تداول أسهم؛ برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ليسيكو مصر، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دلتا للإنشاء والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، ايديتا للصناعات الغذائية، القلعة للاستشارات المالية.

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