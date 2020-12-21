بسبب سلالة كورونا.. دول تعلق الطيران مع بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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وضعت سلالة كورونا الجديدة، بريطانيا في ورطة، عقب انعزالها عن العالم أجمع، وتعليق رحلات الطيران، وإدراجها ضمن الدول ذات الخطورة العالية.

ويرصد "الفجر"، دول تعلق رحلات الطيران مع بريطانيا عقب ظهور سلالة جديدة بفيروس كورونا.

الكويت
سارعت هيئة الطيران المدني الكويتية، بإصدار قرار حظر رحلات الطيران القادمة من بريطانيا، وإدراج الدولة الأوروبية ضمن الدول ذات الخطورة العالية.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الكويتية، أن قرار حظر الطيران القادم من المملكة المتحدة، تم اتخاذه "بناء على تعليمات السلطات الصحية".

المغرب
وعلقت المغرب، الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بدءً من مساء الأحد بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

هولندا
وحظرت هولندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لبقية العام على الأقل.

بلجيكا
بينما أصدرت بلجيكا حظرًا على الطيران بداية من منتصف الليل، وأوقفت أيضًا رحلات القطارات إلى بريطانيا.

فرنسا
وقالت فرنسا إنها ستمنع دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة اعتبارا من اليوم، بما في ذلك شركات الشحن، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية.

ألمانيا
وقالت الحكومة الألمانية، إن جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة سيجري تعليقها اعتبارًا من اليوم.

أمريكا اللاتينية
في أمريكا اللاتينية، قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، إن بلاده ستعلق كل الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب مخاوف تتعلق بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلد الأوروبي ليضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول التي تحظر السفر إلى هناك.

ظهرت سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، والتي يمكن أن تكون معدية بنسبة 70 ٪ أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر.

ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

كما قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارًا من الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في خطاب متلفز إن الحكومة ستعيد "فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا".

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