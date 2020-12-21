عاجل.. البورصة توقف التداولات على الأسهم بعد خسائر فادحة

شهدت تعاملات البورصة في بداية تداولات اليوم الاثنين خسائر قوية، ما دفع إدارتها إيقاف التداولات لمدة نصف ساعة لوقف نزيف الخسائر.

التراجعات تخيم على المؤشرات:

وخيم التراجعات بشكل جماعي على مؤشرات البورصة في أول نصف ساعة من الجلسة بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين المصريين والأجانب على الأسهم، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق " egx30" بنسبة 2.15 % ليصل إلى مستويات 10656.63 نقطة، وتراجع المؤشر " egx70" بنسبة 5.59% ليصل إلى مستويات 1990.6 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا” egx100” بنسبة هبوط 5.13 نقطة وصلا إلى مستويات 2894.38 نقطة.

رأسمال يتكبد خسائر 11 مليار جنيه:

وسجلت خسائر رأسمال السوقي نحو 11 مليار جنيه خلال أول 15 دقيقة من التداولات.

البورصة توقف التداولات لمدة نصف ساعة:

وقالت إدارة البورصة، " نظرا لانخفاض المؤشر "" " بنسبة أكثر من 5% تقرر إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة بنسبة 5%.