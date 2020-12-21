عاجل.. البورصة توقف التداولات على الأسهم بعد خسائر فادحة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
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شهدت تعاملات البورصة في بداية تداولات  اليوم الاثنين خسائر قوية، ما دفع إدارتها إيقاف التداولات لمدة نصف ساعة لوقف نزيف الخسائر.

التراجعات تخيم على المؤشرات:

وخيم التراجعات  بشكل جماعي على مؤشرات البورصة في أول نصف ساعة من الجلسة بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين  المصريين والأجانب على الأسهم، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق " egx30" بنسبة 2.15 % ليصل إلى مستويات 10656.63 نقطة،  وتراجع المؤشر " egx70" بنسبة 5.59% ليصل إلى مستويات 1990.6 نقطة، وطالت الخسائر المؤشر الأوسع نطاقا” egx100” بنسبة هبوط 5.13 نقطة  وصلا إلى مستويات 2894.38 نقطة.

 رأسمال يتكبد خسائر 11 مليار جنيه:

وسجلت خسائر رأسمال السوقي نحو 11 مليار جنيه خلال أول 15 دقيقة من التداولات.

البورصة توقف التداولات لمدة نصف ساعة:

وقالت إدارة البورصة، " نظرا  لانخفاض المؤشر "" " بنسبة  أكثر من 5%  تقرر إيقاف جلسة التداول  لمدة نصف ساعة بنسبة 5%.

 

 

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