وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يفتتحان المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يرافقه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بجامعة بني سويف، وذلك في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، حيث يمثل المركز الجديد إضافة نوعية في مجال خدمة ذوي الإعاقة من المنطلق الاكاديمي ودافعا نوعيا في مجال التطبيق الذي سيخدم القضايا المجتمعية لذوي الإعاقة خاصة الأطفال وفقا لرؤية الدولة التي تترجمها الحكومة لخطوات عملية في مجال تمكين ودمج وذوي الإعاقة.



كما افتتح الوزير ومحافظ بني سويف معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بمقر الجامعة، والذي يأتي ضمن خطة تطوير التعليم الجامعي بما يواكب متطلبات السوق ويخدم الخطة التنموية للدولة في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يساهم في تنفيذ استراتيجية محافظة بني سويف العامة والتي تم إطلاقها خلال الشهر الجاري والتي من أهم محاورها بقطاع النباتات الطبية والعطرية الذي تمتلك فيه المحافظة ميزة نسبية وتنافسية



الجامعة الاهلية



وشارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في وضع حجر أساس الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل،والتي تأتي ضمن 10 جامعات قد وافق عليها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينهم جامعة في بني سويف،والتي تعد من أهم المشروعات القومية التي تشهد اهتماما ومتابعة رئاسية،حيث ستساهم في تحقيق نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.



وحضر وضع حجر الأساس كل من اللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد مدحت الأنصاري مساعد مدير الإدارة، العقيد تامر أبو بكر _ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.



واستمع الوزير ومحافظ بني سويف لشرح مفصل،عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة والتي يتم إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدان بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنى منها 8 كليات متخصصة،مستعرضا الرسومات الهندسية والمنشآت،لتتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى،والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في شهر أكتوبر العام القادم.



من حهته أشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية، فضلًا عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.



من جانبه أكد محافظ بني سويف على أن تبنى الدولة إنشاء جامعات أهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية،وهو مايعكس توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عد الفتاح السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة تستهدف كافة القطاعات والمجالات،معربا عن سعادته الكبيرة بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى الميزات النسبية التي تمتلكلها المحافظة في العديد من المجالات.



فيما وجه رئيس جامعة بني سويف الشكر لكل من القيادة السياسية لدعمها المستمر لقطاع التعليم العالى وتوفير الدعم المادى لإنشاء الجامعة الأهلية وكذلك الشكر لجميع الجهات السيادية والهيئة الهندسية التى تعمل على تحقيق أعلى جودة بأقل سعر وفى أسرع وقت، وومعربا عن شكره أيضا لوزارة التعليم العالى ولكل قيادات ورؤساء جامعة بنى سويف السابقين ممن أسهموا فى تطوير الجامعة.