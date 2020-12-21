أسعار الذهب تصعد إلى أعلي مستويتها في 6 أسابيع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
الذهب العالمي
الذهب العالمي
Advertisements

ارتفع الذهب يوم الاثنين إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعوما بأنباء عن أن قادة الكونجرس الأمريكي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تقوض الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة بسبب إجراءات إغلاق في بريطانيا، وهو ما زاد دعم المعدن.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1900.57 دولار للأوقية، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1901.38 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1904.8 دولار.

 

تأتي الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تتسارع فيه الجائحة، إذ تجاوز معدل الإصابات في البلاد 214 ألف شخص يوميا.

 

 

ومما قدم الدعم للذهب، تراجعت الأسهم بعد أن اقترح وزير الصحة البريطاني استمرار تشديد القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا لبعض الوقت لمواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 4.5 بالمئة إلى 26.93 دولار للأوقية، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 18 ديسمبر كانون الأول عند 27.02 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 

وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1045.40 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2376.13 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلالة جديدة من كورونا سعر جرام الذهب اسعار الذهب العالمية اسعار الذهب

أخبار تهمك

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يكشف سبب إصابة ماكرون بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عودة نجم برشلونة إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة

منذ 37 دقيقة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ ساعة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 21 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب ذكورة يصدم عمرو أديب على الهواء بسبب الرغبة الجنسية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تواصل التراجع تزامنًا مع ارتفاع الدولار

الذهب العالمي يفقد 1% بعد تحرك الصين لانقاذ اقتصادها

أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع

أسعار الذهب اليوم السبت 16-5-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2020

أسعار الذهب اليوم الأحد 17-5-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 ص

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

10:35 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

11:59 ص

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

04:30 ص

الزمالك يعرض خدمات نجميه على الجونة لضم بواليا

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز