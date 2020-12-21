وزير النقل البريطاني يؤكد عدم وجود أي عراقيل لوصول اللقاح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكد وزير النقل البريطاني غرانت شابس، اليوم الاثنين، عدم وجود أي عراقيل لوصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

وقال وزير النقل البريطاني، في تصريحات صحفية نشترها قناة سكاي نيوز عربية، إن الغذاء متوفر بكميات كافية في البلاد.

 

رصدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

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وزير النقل البريطاني لقاح كورونا سلالة جديدة من كورونا بريطانيا

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