اليوم.. ناصر ماهر يخضع لعملية جراحية في الكتف

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
أشرف عبد الناصر
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يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعملية جراحية اليوم تحت إشراف الدكتور باسم فليجة؛ بهدف تثبيت الكتف . 

وكان ناصر ماهر قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام المقاصة في أولى جولات بطولة الدوري الممتاز. 

وطلب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، عرض ناصر ماهر على «كونسلتو طبي» مُتخصص؛ من أجل تحديد العلاج المطلوب بشكل دقيق؛ حتى لا تتكرر الإصابة وخلع الكتف مرة ثانية.

وبعد عرض ناصر ماهر على الأطباء المُتخصصين تم الاستقرار على إجراء جراحة اليوم بمعرفة الدكتور باسم فليجة أحد أكبر الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، ويغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه قرابة الشهرين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

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