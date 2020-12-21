الدنمارك تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا لـ48 ساعة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قررت السلطات في الدنمارك، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا لـ48 ساعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد رصدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى.

 

ونقلت هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، عن ماريا فان كيرخوف، وهي خبيرة أمريكية متخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ضمن برنامج الطوارئ الصحية والمدينة التقنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قولها إن تلك الدول هي الدنمارك وهولندا وكذلك أستراليا حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.

 

ووجهت المسؤولة، تحذيرًا من أن السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، مؤكدة أن الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة، مشددة على ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة.

 

وأوضحت الخبيرة الأمريكية، أنه كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه.

 

 

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