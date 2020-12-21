سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين21-12-2020 بالبنوك

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم الاثنين 21-12-2020 بالبنوك، حيث بلغ أعلى سعر لشرائه نحو 21.07 جنيه للشراء، واقل سعر للبيع 20.57 جنيه للبيع.

وتستعر بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 21-12-2020 :

البنك المركزي:21.08 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع.

بنك عودة : 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.

بنك الأهلى اليوناني: 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

بنك جريدي أكريكول: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

المصرف المتحد : 21.03 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع.