بدء تطعيم المصريين بلقاح كورونا في هذا الموعد (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن لقاح سينوفارم الصيني هو اللقاح الأكثر أمنا وفاعلية، مشيرا إلى أن تقنية لقاح "سينوفارم" تعتمد على الفيروس الميت وهي آلية أمنة، ويوجد لدينا لقاحات كثيرة تعتمد على التكنولوجيا.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك متابعة دقيقة للقاح الروسي، حيث إن فكرته العلمية مقبولة جدا، وفي انتظار انتهاء التجارب عليه وظهور النتائج، معلقا: "إحنا مش قافلين بابنا على لقاح واحد".

وأضاف أن مصر ستكون من أوائل الدول التي ستبدأ تطعيم مواطنيها، متوقعا أن يبدأ التطعيم في مصر منتصف الأسبوع المقبل، وسيتم البدء بتطعيم الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة وهم الأطباء في مستشفيات العزل والصدر. 

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