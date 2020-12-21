أدعية استقبال رأس السنة الميلادية 2021 بنية تفريج الهموم ورفع البلاء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
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أدعية استقبال رأس السنة الميلادية 2021 بنية تفريج الهموم ورفع البلاء

أدعية استقبال العام الميلادي 2021 لتفريج الهموم والأحزان ورفع البلاء واستقرار الأحوال وهذا ما يتمنى حدوثه الملايين من أجل بناء مستقبل أفضل وتحقيق أماني طال الشوق إليها، هناك من يشعر بالضيق ويتمنى من الله عز وجل أن يرزقه في العام الميلادي الجديد 2021 أن لزول كل هذا الشعور السيئ ويتبادل بأجمل اللحظات السعيدة ولكن هناك أمور لابد أن يفعلها الإنسان لكي يتحقق ما يريده وهو التقرب إلى الله وطلب ما يشاء وكثرة الدعاء والإستغفار في كل وقت وحين اناء الليل واطراف النهار لعل في وقت الدعاء يكون هناك ساعة استجابة يعجز أي إنسان على تحقيقها إلا الله لأنه القادر المقدر يعطي الإنسان أكثر ما يتمنى ولكن يجب أن يكون هذا العبد خالص الدعاء وقريب من الله وفي هذه الحال تبكي عيناه من شدة الفرح ترقبو معنا للإطلاع على أدعية استقبال 2021.

أدعية رأس السنة 2021 بنية رفع البلاء وتفريج الهموم

اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن الخواطر أوسعها ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا.

يا الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أمين.

اللهم اجعلني خيراً مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا و تلهمنا بها رشدنا وتصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا.
اللهم اجعل اولادي قرة عين لي ولابيهم ولأمة الإسلام والمسلمين واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة اللهم اجعل ابنائي مباركين أينما كانوا اللهم امين.
اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور.
اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ احبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.
يا رب توفيقك من حيث لا نحتسب وافتح لنا فتحاً مبيناً.
اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلاً.

أدعية السنة الميلادية 2021

اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى وأجعل الأيام القادمة من العام الميلادي الجديد 2021 أفضل كما تشاء، عليكم بالإكثار من الدعاء والإلحاح فيه من أجل الاستجابة التي فيها تتغير الأحوال والمصير لأنه الدعاء يغير الأقدار ولذلك كونا دائماً على يقين بأن الله ينظر إلى القلوب ويعلم ما تريده ولكن ينتظر من عبادة طلب الحاجة لكي يعلم أنه على يقين بأن الله القوى العالي وأنه على كل شئ قدير وقبل أن نختم هذا المقال نود أن نقدم لكم خالص التهاني بمناسبة حلول 2021  وكل عام وانتم بخير.

أدعية استقبال رأس السنة الميلادية 2021 بنية تفريج الهموم ورفع البلاء

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العام الجديد 2021 أدعية للسنة الجديدة

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