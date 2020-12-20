احذر تناول الخبز والمكرونة لتلك الأسباب 

حذر الأطباء بشدة من تناول الخبز والمكرونة قد يتسبب رد الفعل السيئ تجاه الجلوتين في نوبات دوار لبعض الاشخاص بجعلهم عرضة للاصابة بالخرف.





الخبز والمكرونة





وتسمى هذه الحالة “ترنح الجلوتين” وتحدث عندما يتفاعل جهازك المناعي بشكل سيء مع الجلوتين، الموجود في الأطعمة مثل الخبز والمعكرونة والحبوب وحتى الجعة وأجزاء الدماغ، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.





وفي أسوأ الأحوال يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من اعراض تشبه اعراض السكته الدماغيةمثل صعوبة السير وصعوبة في نطق الكلام وحتى الشلل وفي حال لم يتم علاجها يمكن ان تسبب تلف دائم للدماغ.





حالة مصابة





وقالت لورين وهي امرأة تعاني من هذه الحالة التي نادرًا ما يتم اكتشافها، إنها جعلتها تشعر وكأنها فقدت عقلها تماما”.





وكانت أعراض السيدة البالغة من العمر 65 عام سيئة للغاية لدرجة أنها اضطرت لاستخدام عكازين، وكافح الأطباء لمعرفة ما حدث معها وغالبًا ما يتم الخلط بين الحالة الغريبة والآلام الأخرى الأكثر شيوعا.





وقالت لورين: “عندما ذهبت إلى طبيبي لأول مرة في عام 2008، قيل لي إنه سن اليأس، وتمت إحالتي إلى طبيب أعصاب، الذي أجرى فحوصات لاشتباه إصابتي بسكتة دماغية لكنها الأمور كانت على ما يرام ولكن مع تفاقم الأمر تدريجيًا، تمت إحالتها في النهاية إلى طبيب أعصاب متخصص.





تشخيص الحالة





واستطاع البروفيسور ماريوس هادجيفاسيليو في مركز Shefflied Ataxia ، تشخيص حالة لورين حيث وصفلها نظام غذائي خالي من الجلوتين.





ولكن للأسف، تعرضت لورين لتأثيرات تدوم مدى الحياة مثل تشويش الكلام لكنها الآن تستطيع المشي لأول مرة بدون عصيها، على حد قولها.





العلاج





ترتبط هذه الحالة غير المعروفة ارتباطًا وثيقًا بمرض الاضطرابات الهضمية ، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من ترنح الجلوتين أكثر عرضة للإصابة به 16 مرة ويعتقد أن كلا الحالتين ناتجة عن نفس الخطأ الجيني.



