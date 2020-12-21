لجنة مكافحة كورونا عن حركة الطيران مع بريطانيا: "سنتخذ القرار المناسب" (فيديو)
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:25 ص
هدى عبدالرازق
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طمأن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المصريين بشان استمرار حركة الطيران بين مصر وبريطانيا في ظل ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، قائلا: "بطمن المصريين سنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك متابعة دقيقة للموقف، وليس هناك شخص قادم من الخارج يدخل مصر بدون تحليل ، مشيدا بقوة بروتكول العلاج المصري ضد فيروس كورونا، موضحا أن البروتكول المصري يفصل بين طريقة العلاج خلال أول 12 يوما من الإصابة، وبعد اليوم الثاني عشر، وهو البروتكول الوحيد الذي وضع هذه الآلية.
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الـ 12 يوم مفصلي في العلاج، حيث إن بعد هذا اليوم في الإصابة يحدث نوع من الاستنفار للمناعة.
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