وزيرة الهجرة: بسمع أغاني مهرجانات ولن تؤثر على مبادرة "اتكلم عربي"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توليها مهمة الوزارة شرف وتحدى حتى تثبت للقيادة السياسة أن عودة وزارة الهجرة لجسد الحكومة أمر ضرورة وتثبت للمصريين فى الخارج أن الوزارة ليست شرفية، قائلة: "كان فى اول سنة ليا في الوزارة الشغل شديد وكانوا ديما يقولوا لى "قدمك سعد".

وأوضحت الدكتورة نبيلة مكرم، في حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن العام الأول لها فى الوزارة شهد بعض الحوادث الفردية فى مناطق الخليج، مضيفة: "تحركت وسافرت بنفسى ودى كانت رسالة للمصري البسيط وكل المصريين فى الخارج أن الدولة وقفة جنب ولادها وان اى حاجة هتحصل هيلاقوا تدخل".

وردت نبيلة مكرم على سؤال من الاعلامي خيري رمضان، عن مدى سماعها لأغاني المهرجانات الشعبية ومعرفتها ببعض نجوم هذه المهرجانات مثل حمو بيكا، قائلة: "بسمع مهرجانات بس مش متابعة وليهم أغاني لطيفة، واولادي مش بيسمعوها لانهم عاشوا فترة طويلة فى الخارج".

وتابعت: "أغانى المهرجانات لن تؤثر على مبادرة اتكلم عربي واحنا بنتصدى لحملات طمس الهوية وبالتأكيد عادتنا وتقاليدنا وقيمنا وذوقنا سيكون لها دور فى هذا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة اتكلم عربي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ أقل من ساعة

نجم ليون بديل إيسكو في ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يرفض رحيل نجم الفريق للدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نبيلة مكرم: مبادرة "اتكلم مصري" تساعدنا على عودة اللغة إلى أصولها والحفاظ عليها

وزيرة الهجرة: مبادرة "اتكلم مصري" تحكي عن تاريخ مصر وإنجازاتها (فيديو)

وزيرة هجرة تكشف تفاصيل مبادرة "اتكلم مصري" للمصريين في الخارج

وزيرة الهجرة تشيد بغيرة المصريين بالخارج على بلدهم: طفل ضرب إيطالي لسبه مصر

نبيلة مكرم: لم نكن لنعمل بالشكل الصحيح بدون قاعدة بيانات للمصريين في الخارج (فيديو)

لينا شاماميان لـ"حديث القاهرة": بسمع مهرجانات مصرية وبرقص على "بنت الجيران" و"أخواتي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

11:26 م

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

11:57 م

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز