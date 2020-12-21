"الصحة" تكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة لمصر (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، حقيقة وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا إلى مصر، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة للفيروس لم تدخل مصر حتى الآن.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا تتزايد على مستوى العالم، ومن الطبيعي زيادتها في مصر، مضيفا: "حتى هذه اللحظة ربنا كرمنا بسلالة جيدة ورحيمة بحال المصريين".

وأضاف أن نسبة التعافي في مصر جيدة، منوها بأن طوق النجاة ليس في علاج المصابين ولكن في عدم حدوث إصابة من الأساس، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه للطبيب المختص فور الشعور بأي أعراض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا سلالة كورونا الجديدة بوابة الفجر الفجر الصحة

أخبار تهمك

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. سر مفاجئ وراء غياب نجم الأهلي عن مباريات الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

كندا تعلق الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

منذ ساعة

الزمالك يفرط في نجم الفريق لاستعادة سيسيه

منذ ساعة و 20 دقيقة

محمد صلاح يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

"بقت كوم تراب".. حريق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يرفض عودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

نجم الأهلي يقرر الرحيل في الشتاء

01:10 ص

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز