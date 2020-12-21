"الصحة" تكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الجديدة لمصر (فيديو)

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، حقيقة وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا إلى مصر، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة للفيروس لم تدخل مصر حتى الآن.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا تتزايد على مستوى العالم، ومن الطبيعي زيادتها في مصر، مضيفا: "حتى هذه اللحظة ربنا كرمنا بسلالة جيدة ورحيمة بحال المصريين".



