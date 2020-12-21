"أفراح القبة" بالمجان ضمن عروض القومي للمسرح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تقدم فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني المسرح العرض المسرحي "أفراح القبة" بالمجان ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ ١٣.

وتقدم الفرقة العرض اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء 21 و22 ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان.

"أفراح القبة "عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، العرض بطولة عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

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