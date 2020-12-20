بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك عدد من نجوم الفن في احتفالية الكريسماس وترانيم عيد الميلاد التي أحياها فريق كورال كنيسة سان جوزيف بالقاهرة احتفالًا بميلاد السيد المسيح.


قدم فريق الكورال والذي يضم 37 مرنمًا وسبعة عازفين 18 ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات بقيادة الأب بطرس دانيال والآنسة ماجدولين ميشيل.

وجاءت احتفالية هذا العام في ظل هذه الظروف الإستثنائية والإجراءات الإحترازية بصورة مختلفة، فعلى غير المعتاد تم تقليل الحضور بصورة كبيرة نتيجة تطبيق اجراءات التباعد الإجتماعي، كما إلتزم الجميع بإرتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل الكنيسة، فشارك هذا العام ما يقارب ٢٥٠ شخصًا فقط من المسلمين والمسيحيين انصهروا جميعًا في روح واحدة وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان جوزيف للاتين الكاثوليك بوسط البلد.


كان ضمن الحضور المستشار محمد شيرين فهمي الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة والملحق العسكري الإيطالي على رأس وفد رفيع المستوى من السفارة، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، القنصل العام الفرنسي وأسرته، نيافة مطران اللاتين بمصر، والنائبة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصري، والسفيرة إيناس مكاوي.

كما حضرمن الفنانين إلهام شاهين، ليلى علوي، إيمان سركسيان، نهال عنبر، لقاء الخميسي، عزة لبيب، والفنان محمد الشقنقيري سيف عبد الرحمن، حمزة العيلي، مدحت تيخا.

ومن الشخصيات العامة م.أمل مبدّى، الإعلامية لميس سلامة، الأستاذ راجي إسكندر، والكاتبة حنان شومان والكاتبة فاطمة ناعوت.

وفي ختام الإحتفالية التي كان يقدمها الأب ممدوح شهاب، وجه الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر الشكر للأب بطرس دانيال والآنسة ماجدولين ميشيل ولكل أعضاء الكورال على المجهود الكبير الذين بذلوه في ظل هذه الظروف الإستثنائية لكي يخرج هذا الحفل بهذه الصورة المشرّفة، كما وجه الشكر لرجال الشرطة وخاصة قسم عابدين لتأمينهم هذه الإحتفالية، ولجميع الضيوف الذين حضروا ولكل المصريين مسلمين ومسيحيين لمشاركتهم معًا كنسيج واحد احتفالات ميلاد السيد المسيح.
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة
بالصور .. نجوم الفن يشاركون في احتفالية الكريسماس وترانيم الميلاد 2021 في سان جوزيف بالقاهرة

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