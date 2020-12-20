بعد شهور من الزواج السري.. كيف تسببت حادثة في إعلان محمود حميدة زواجه الثاني؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان محمود حميدة تفاصيل زيجاته وعلاقة بناته بزوجته الثانية، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

أوضح حميدة أنه تزوج "سهير" زوجته الأولى وأم بناته منذ مطلع الثمانينيات، واصفا إياها بـ"شريكة حياته كلها"، لكن بعد 10 سنوات تقريبا وتحديدا في عام 1992 تزوج بأخرى بعد أن أحبها خلال تلك الفترة وليس لشعوره بالملل من الأولى، موضحا أن تربيته ونشأته التي تعزز من مكانة الرجل وتعتبر المرأة مجرد "شيء" جعلته يعتبر الزواج الثاني حقا عاديا لأي رجل، لكن الأمر تغير مؤخرا بعدما أدرك خطأ هذا الأسلوب في التربية وطريقة التفكير تجاه المرأة.

أضاف أنه أحب زوجته الثانية "مها"، وفي نفس الوقت يرفض العلاقات غير الشرعية، وبالتالي لم يكن هناك مجال للتعبير عن حبه سوى الزواج، لافتا إلى أنها كانت أرملة ولديها ولدين، واعتبرهما مثل أبنائه وتكفّل بهما.

وعن سبب إشهاره للزواج الثاني بعد عدة أشهر من إتمامه، قال حميدة إنه في تلك الفترة قرأ خبرًا في جريدة "الأهرام" عن شخص تعرض لحادث ومات، وبعد وفاته اكتشفوا أنه كان متزوجا في السر ولديه طفل، لكن القاضي لم يقض للزوجة الثانية وابنها بأي شيء من الميراث، مضيفا: "أنا قولت لو مت بكرا الست دي مش هتورث حاجة ولا عيالها هيستفادوا حاجة وهما في ذمتي، أنا مربيهم وما دام دخلت البيت ده واتجوزت أمهم يبقوا أبنائي، فأعلنت الجواز على طول".

تابع أن زوجته الأولى غضبت بالطبع وطلبت الطلاق، واستمر الخلاف فترة كبيرة للغاية حتى بدأت الأمور تعود تدريجيا مؤخرا، لافتا إلى أنه يرفض الزواج بامرأة ثالثة لعدم قدرته الجسدية على ذلك، مضيفا: "حتى الآن الزوجتين مبقوش صحاب ومش عايشين في بيت واحد.. بناتي مش أصحاب لمرات أبوهم ولا أي حاجة.. بس مؤخرا ولادها وبناتي بقوا أصحاب".

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