خيري رمضان عن بيج رامي: "عايزين نشجع الألعاب اللي بترفع راسنا" (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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عبر الإعلامي خيري رمضان، عن سعادته بعد حصول بطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي "بيج رامي" على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020، قائلا: "سعداء ببيج رامي، وقدر النهاردة يحصل على جائزة عالمية مستر أولمبيا، وده لقب ضخم جدا، والعالم كله كان بيتفرج على هذا البطل".

وأكد، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن بيج رامي قرر أن يتحدى نفسه ويدخل في مسابقات كبيرة وعالمية واقترب من التتويج بهذه المسابقة أكثر من مرة حتى حصدها اليوم وأصبح حديث وسائل الإعلام في مصر والعالم.

وتابع: "بيج رامي أصيب بفيروس كورنا قبل البطولة ولكن كان عنده إرادة التحدي ونجح في العودة والاستعداد للبطولة، وأصبح صورته تفرح"، متمنيا تشجيع مثل هذه الألعاب قائلا: "عايزين نشجع الألعاب اللي بترفع رأسنا".

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مستر اولمبيا خيري رمضان بيج رامي

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