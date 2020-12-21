خيري رمضان عن بيج رامي: "عايزين نشجع الألعاب اللي بترفع راسنا" (فيديو)

عبر الإعلامي خيري رمضان، عن سعادته بعد حصول بطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي "بيج رامي" على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020، قائلا: "سعداء ببيج رامي، وقدر النهاردة يحصل على جائزة عالمية مستر أولمبيا، وده لقب ضخم جدا، والعالم كله كان بيتفرج على هذا البطل".





وأكد، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن بيج رامي قرر أن يتحدى نفسه ويدخل في مسابقات كبيرة وعالمية واقترب من التتويج بهذه المسابقة أكثر من مرة حتى حصدها اليوم وأصبح حديث وسائل الإعلام في مصر والعالم.



