وزير المالية يكشف حقيقة زيادة رسوم الضرائب والجمارك (فيديو)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا توجد خطة لرفع الجمارك أو الضرائب خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "مصر تتجه نحو استقرار السياسيات الضريبة والجمركية، ونعمل على حكومة الكثير من القطاعات خلال الفترة المقبلة".

وتابع "معيط"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن سياسة وزارة المالية مبنية على تحسين مستوى المعيشة من خلال توفر السلع، وخفض معدل التضخم، لكي يستطيع المواطن الحصول على السلع والخدمات بأسعار مناسبة

ولفت إلى أن الوزارة قامت برفع المعاشات والمرتبات، وفي بداية شهر يناير سيتم رفع زيادة مرتبات المعلمين، في إطار العمل على رفع معيشة المواطن المصري بشكل أفضل

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