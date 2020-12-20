محمد عبد الرحمن يأخذ بطولة مسرحية "هابي نيو ييير".. تفاصيل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تعرض للفنان محمد عبد الرحمن، مسرحية بإسم "هابي نيو يير" وذلك في مسرح كايرو فيستيفال سيتي ضمن فعاليات "Carnival Cairo Show".

ويقدم محمد عبد الرحمن، دور أحد أفراد عائلة ثرية، ويشارك معه في المسرحية عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري.

وحصل محمد عبد الرحمن، على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة" وذلك من قبل مهرجان نجم العرب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عبد الرحمن الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. والد محمد صلاح يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و نصف

والتر بواليا علي رادار الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تألقه.. الاتحاد يحسم موقفه من عودة رزاق سيسيه للزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 8 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كايرو شو: هنيدي كامل العدد والإقبال فاق التوقعات

استعدادًا لانطلاقها الخميس.. معسكر مغلق لـ محمد هنيدي ونجوم "٣ أيام في الساحل "

محمد هنيدي وعمرو دياب في جولة يلعبان الكوتشينة

راؤول يكتب أغاني مسرحية "not frozen" في كايرو شو

هنيدي يعرض "٣ أيام في الساحل" في السعودية.. ٣ يوليو

بعد عودتهما من جدة.. "٣ أيام في الساحل" و"الملك لير" في عيد الأضحى بالقاهرة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عقب إصابة مديرة أعمالها.. تعرف على حقيقة إصابة أنغام بكورونا

07:14 م

موسيماني يحدد صفات مهاجم الأهلي الجديد

08:34 م

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد المثالي

09:35 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز