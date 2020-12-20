محمد عبد الرحمن يأخذ بطولة مسرحية "هابي نيو ييير".. تفاصيل

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تعرض للفنان محمد عبد الرحمن، مسرحية بإسم "هابي نيو يير" وذلك في مسرح كايرو فيستيفال سيتي ضمن فعاليات "Carnival Cairo Show".



ويقدم محمد عبد الرحمن، دور أحد أفراد عائلة ثرية، ويشارك معه في المسرحية عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري.



وحصل محمد عبد الرحمن، على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة" وذلك من قبل مهرجان نجم العرب.